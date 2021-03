Roma: operazione Tibus, da Sprar inesauribile fonte di corrieri della droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I narcotrafficanti albanesi e nigeriani che, attraverso la "rotta balcanica", portavano quintali di marijuana a Roma per poi inviarla in tutta Italia e in Germania e Austria, disponevano di "un inesauribile numero di corrieri". Lo dicono gli inquirenti che hanno portato a compimento l'operazione Tibus. Attingevano direttamente dallo Sprar di via Riserva Nuova 219 scegliendoli tra gli stranieri nigeriani tra i più affidabili e incensurati. Decine di giovani richiedenti asilo o comunque in possesso dei requisito per rimanere in Italia, con necessità economica e disponibili a riempire borse e zaini di panetti di marijuana con una meta ben precisa da raggiungere con un pullman da prendere alla stazione Tibus. "Nessuna responsabilità da parte dei gestori dello Sprar - ha detto il maggiore Alessandro De Venezia, comandante della compagnia dei carabinieri di Roma Prati le cui indagini hanno permesso di arrestare 55 persone. (segue) (Rer)