Roma: operazione Tibus, da Sprar inesauribile fonte di corrieri della droga (2)

- "Dalle immagini registrate durante le indagini si vede come gli albanesi arrivavano sulla parte retrostante della struttura e consegnavano un gran numero di panetti di droga ai nigeriani". Le indagini sono cominciate dopo il ripetersi di arresti di stranieri incensurati, nella zona della stazione Tibus, tutti in possesso di ingenti quantità dello stesso tipo di droga. "Un sabato sera - ha raccontato l'ufficiale - alla partenza dei pullman abbiamo fermato così tanti corrieri che per portarli in caserma, abbiamo finito le macchine della nostra compagnia e abbiamo dovuto chiedere ausilio alle compagnie vicine". Oltre ai 55 arresti odierni, nel corso delle indagini, sono state arrestate altre 80 persone ed è stata sequestrata quasi mezza tonnellata di marijuana. (Rer)