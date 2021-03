Sardegna: percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, indagini su 5 persone, uno è un detenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche un detenuto del carcere di Uta fra le cinque persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza scoperte dalla Guardia di Finanza di Cagliari. La base di partenza per i controlli in materia di reddito di cittadinanza è stato lo sviluppo delle diverse informazioni acquisite quotidianamente durante l'attività di controllo del territorio, grazie alla stretta sinergia e allo scambio informativo con l'Inps. Confrontate le autodichiarazioni prodotte dai richiedenti con le informazioni emergenti dall'analisi degli stati di famiglia, gli esiti dei controlli hanno consentito la rilevazione di 5 posizioni irregolari di soggetti privi dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente. In due circostanze, a Sarroch e Sestu, la causa della illegittima fruizione del beneficio è stata rappresentata dalla mancanza del requisito della cittadinanza: la normativa in materia, infatti prevede che il richiedente il particolare sussidio debba essere residente in Italia da almeno 10 anni e che lo sia continuativamente negli ultimi due anni. (segue) (Rsc)