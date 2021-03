Sardegna: percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, indagini su 5 persone, uno è un detenuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un altro caso, invece, l'irregolarità è emersa a seguito di un controllo fiscale: all'esito degli accertamenti è stato riscontrato che un cagliaritano, nonostante svolgesse regolarmente l'attività di riparazione meccaniche, non aveva mai presentato la prevista dichiarazione dei redditi, vantando quindi un indicatore di situazione economica equivalente artatamente pari a 0 ed utile per usufruire – indebitamente - del reddito di cittadinanza.Un cittadino, anch'egli cagliaritano, in carcere a Uta, ha continuato a beneficiare della pubblica provvidenza, nonostante la sua condizione detentiva ne determinasse la cessazione. Infine, un residente di Piscinas ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza o mettendo, nella dichiarazione sostitutiva unica, informazioni reddituali rilevanti – quali redditi percepiti e Tfr – i quali, se correttamente indicati, lo avrebbero posto al di fuori dei limiti previsti per l'ammissione all'istituto benefico in parola. Le 5 posizioni irregolari hanno portato alla denuncia dei responsabili alla locale Autorità Giudiziaria oltre alla segnalazione all'Inps per la sospensione del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite, ammontanti, complessivamente, a 38.336 euro. (Rsc)