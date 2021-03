Montenegro: ministro Salute, presto potremo sequenziare varianti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro sarà presto in grado di sequenziare le varianti del Covid-19 grazie alla collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha dichiarato la ministra della Salute, Jelena Borovinic Bojovic, secondo una nota diramata dal dicastero di Podgorica. Al momento, precisa la nota, non è ancora possibile sequenziare le varianti del virus in Montenegro. Nella giornata di oggi il Montenegro ha ricevuto da parte dell'Oms una donazione composta da attrezzature mediche del valore di circa 200 mila euro. La donazione comprende kit diagnostici e manometri per l'ossigeno. La ministra montenegrina Bojovic ha spiegato che i kit diagnostici donati rafforzeranno le capacità di laboratorio dell'Istituto di sanità pubblica, mentre i nuovi manometri consentiranno una migliore erogazione di ossigeno terapeutico nelle strutture ospedaliere adibite al contrasto al coronavirus. (segue) (Seb)