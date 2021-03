Montenegro: ministro Salute, presto potremo sequenziare varianti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre a questa preziosissima donazione arrivata in Montenegro, in collaborazione con l'Oms abbiamo realizzato tre progetti molto importanti. Un progetto riguarda la formazione degli operatori in tutte le istituzioni sanitarie, uno riguarda la riabilitazione dei pazienti Covid e uno riguarda lo sviluppo delle più moderne linee guida e protocolli per il trattamento di questi pazienti, realizzati secondo gli standard mondiali", ha spiegato Bojovic aggiungendo che da ieri è in funzione una piattaforma digitale per la gestione clinica sempre grazie alla collaborazione con l'Oms. "Questa piattaforma ci consente di avere un monitoraggio dell'occupazione delle capacità ospedaliere in qualsiasi momento in tutti i comuni. Sfortunatamente, fino ad ora, non esisteva tale possibilità in Montenegro e ora, con l'aiuto di una piattaforma digitale, è più facile monitorare e registrare l'occupazione, ma anche monitorare tutti i pazienti ospedalieri, indipendentemente da dove si trovino", ha concluso la ministra. (Seb)