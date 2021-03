Pa: Brunetta, deve diventare acceleratore crescita economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nostra visione, la Pubblica amministrazione deve diventare un acceleratore della crescita economica e sociale, un catalizzatore della ripresa, e non invece, come da molti oggi viene percepita, una zavorra e un freno. Il momento per farlo è adesso. Ora o mai più. Il Ngeu (Next generation Eu) rappresenta un’occasione straordinaria per realizzare gli investimenti sul futuro, dotandoci delle infrastrutture sociali, amministrative, materiali e immateriali che consentano all’Italia di fare un salto di innovazione, modernizzazione, inclusione, coesione sociale. A partire dalla nostra Pubblica amministrazione". Lo si legge nel testo che il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha depositato nel corso della sua audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, sulle linee programmatiche. "Il nostro lavoro", è scritto nel documento, "prende le mosse da un’idea semplice: disegnare e realizzare un percorso di riequilibrio tra l’azione delle amministrazioni pubbliche, la continua ricerca di efficienza e d’innovazione delle imprese e la domanda di semplicità e di speditezza dei cittadini nelle relazioni con gli uffici pubblici".(Rin)