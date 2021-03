© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendo confrontarmi al più presto con il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per trovare soluzioni: l’Italia soprattutto in pandemia - e con molti cittadini costretti a casa - non può permettersi sbarchi a raffica, clandestini a spasso e illegalità. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)