Speciale energia: Polonia, Acciona-Brembo firmano contratto per vendita energia da 100 mila Mwh l'anno

- L'azienda energetica spagnola Acciona ha firmato un contratto di 5 anni per la vendita di energia con il gruppo multinazionale italiano di componenti automobilistici Brembo per i suoi impianti in Polonia. Secondo quanto riferito da Acciona in una nota, questo permetterà a Brembo di decarbonizzare il consumo energetico dei suoi impianti e di far avanzare la sua tabella di marcia per la sostenibilità. Acciona si è impegnata a fornire 100 mila Wh di rinnovabili all'anno proveniente dal parco eolico "Krobia", situato in Wielkopolskie. Brembo si è posta l'obiettivo di raggiungere la neutralità dal carbone entro il 2040. "Questo accordo è un chiaro esempio degli sforzi congiunti dell'industria e dei generatori di energia pulita per raggiungere la decarbonizzazione dell'economia. Brembo è leader nella sostenibilità nel settore automobilistico e siamo molto lieti di contribuire ai loro obiettivi ambientali", ha detto Klaus Falgiani, responsabile per l'Europa della divisione Energia di Acciona. La multinazionale spagnola fornisce energia al 100 per cento rinnovabile a più di 500 aziende e istituzioni in tutto il mondo. Oltre a Brembo, i suoi clienti includono Amazon, Apple, Novartis, Google, Telefónica, Bimbo, Merck, Asics, Unilever, Maersk e Robert Bosch. (Spm)