Speciale energia: Commissione Ue, ok acquisizione di Aldro Energia e Martinez Diez da parte di Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'acquisizione da parte di Eni di Aldro Energia y Soluciones, S.L.U. e Instalaciones Martinez Diez, S.L.U., entrambi spagnoli e posseduti al 100 per cento da Aldro Energy Energy, S.L.U. La Commissione ha ricordato che Aldro EyS fornisce elettricità e gas naturale in Spagna e Portogallo. Instalaciones MD fornisce servizi di back office e assistenza clienti ad Aldro EyS. La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza, date le limitate sovrapposizioni e le moderate posizioni di mercato combinate delle società risultanti dalla transazione. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di revisione della fusione. (Beb)