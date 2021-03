Speciale energia: da Intesa Sanpaolo finanziamento a Grimaldi Euromed per nuova nave Eco Livorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha concluso un finanziamento per un ammontare di circa 37 milioni di euro in favore di Grimaldi Euromed. Stando al relativo comunicato stampa, la linea di credito è stata dedicata all’acquisto della nave Eco Livorno, nuovo ingresso nella flotta Grimaldi e terza delle dodici navi ibride della innovativa classe Grimaldi Green 5th Generation: grazie al loro design unico, queste navi non sono solo le più grandi unità ro-ro al mondo per il trasporto marittimo di corto raggio, ma anche le più ecofriendly. Stando alla nota la Eco Livorno, grazie a numerose innovazioni tecnologiche che ottimizzano i consumi e le prestazioni della nave, è in grado di dimezzare le emissioni di CO2 per unità trasportata, mentre quando è ferma in porto, permette di azzerare completamente le sue emissioni utilizzando l’energia elettrica immagazzinata durante la navigazione. L’operazione, conclusa dalla Divisione Imi Corporate and Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, conferma il sostegno del Gruppo per la trasformazione Esg del Paese e del ridisegno del sistema industriale in chiave sostenibile. (Com)