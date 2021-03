Speciale energia: Spagna, Repsol e Sener apriranno la prima fabbrica di elettrolizzatori nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol, attraverso la sua filiale Petronor, e la società di ingegneria Sener avvieranno la prima fabbrica di elettrolizzatori in Spagna entro la fine del 2022 con un investimento di 120 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Repsol in una nota, la fabbrica sarà realizzata a Vizcaya, nei Paesi Baschi, e nella sua prima fase di costruzione genererà 60 posti di lavoro. Il progetto è aperto agli investitori di tutti i settori ed alcuni gruppi finanziari avrebbero già espresso il loro interesse. Si tratta di uno dei 34 progetti del corridoio basco dell'idrogeno (Bh2C) per consolidare un'industria legata a questa generazione di energia nei Paesi Baschi. (Spm)