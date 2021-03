Recovery: Buia (Ance), individuare processo decisionale chiaro per governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la governance" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "occorre individuare un processo decisionale chiaro, trasparente e responsabile". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, in audizione nelle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Pnrr. "No alla sovrapposizione delle competenze - ha sottolineato Buia - e alla frammentazione infinita dei centri decisionali alla quale abbiamo assistito finora, che porta a una sorta di de-responsabilizzazione generale della macchina pubblica, e quindi all'immobilismo".(Rin)