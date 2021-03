Roma: Celli (RtR), alle donne servono politiche per lavoro, non becera propaganda 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione di Fd'I per sostenere la crescita demografica è un'offesa all'autodeterminazione delle donne e una scelta ipocrita che non individua i motivi della denatalità, a livello generale. Sull'anno 2020 poi, colpito dalla pandemia, i numeri sono completamente sbagliati, giacché in realtà i dati fotografano una crescita dei nuovi nati: più duemila nati rispetto al 2019". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista civica RtR, Svetlana Celli. "Semmai i dati sulle donne e le famiglie che dovrebbero preoccuparci, più degli aborti - aggiunge - sono quelli sulla perdita di posti di lavoro delle donne, a causa dell'emergenza sanitaria. Tanto più davanti alla scelta coraggiosa e consapevole delle donne di fare figli in un periodo così difficile. Spiace che un gruppo politico come Fd'I che, oltre che a livello locale, è rappresentato nel Parlamento nazionale, non riesca ad andare oltre la becera propaganda e non voglia incidere sui problemi veri. Le politiche per il lavoro, il sostegno allo studio e l'acquisizione di competenze, che devono riguardare con maggiore forza le donne, sono le azioni da mettere in campo in difesa delle donne e delle famiglie. La mozione di Fd'I, che arriverà in Aula probabilmente la prossima settimana, così come è scritta rischia solo di appesantire e colpevolizzare le donne, oltre a farle tornare indietro di decenni, senza offrire alcuna soluzione".(Com)