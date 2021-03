Camera: domani audizioni su lavoro femminile in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 10 marzo, alle ore 14, la commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti donne impresa, Donne in campo, Confagricoltura donna, Commissione donne e parità dell'Alleanza delle cooperative italiane, Sezione donne della Copagri e Le donne del vino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)