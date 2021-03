Energia: Fantoni (Federlegnoarredo), bene stop incentivi biomasse prodotti valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il documento fatto pervenire da parte di 500 scienziati alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ad altri capi di Stato, per chiedere di porre fine a una politica di sussidi e incentivi verso quelle centrali a biomasse che utilizzano prodotto forestale di valore è un passo nella giusta direzione. Non è più accettabile che chi utilizza il legno pregiato per produrre energia, sottraendolo a più nobili impieghi, non solo sia tollerato, ma addirittura incentivato". Lo afferma, in una nota, Paolo Fantoni, vicepresidente di Federlegnoarredo. "Da anni la nostra federazione è impegnata in tal senso – spiega Fantoni – e la presa di posizione da parte della comunità scientifica, non fa altro che confermare la bontà del nostro percorso, il cui obiettivo è porre fine a una distorsione che ha ricadute negative sia in termini economici che ambientali". I 500 scienziati autori della lettera ritengono insensato in termini climatici, di conservazione della biodiversità ed energetici, incrementare l’abbattimento di interi alberi e bruciarli per uso energetico industriale. "Bruciare biomassa legnosa di origine forestale per produrre energia su grande scala ha pesanti ricadute sull’ambiente e sul mantenimento della biodiversità - baluardo indispensabile al diffondersi di epidemie. Inoltre, porta a una paradossale carenza di materia prima, impattando sull’intera industria del legno, mobile incluso - conclude -. L’Europa sta mettendo al centro delle sue politiche proprio la sostenibilità e non riteniamo sia coerente sostenere chi invece la mina, a differenza del nostro comparto che ha proprio nella sostenibilità, nell’uso certificato del legname e nel suo riciclo punti di forza incontrovertibili. L’Italia è il primo Paese che si è reso virtuoso nella capacità di riutilizzare il legno, con tecnologie innovative. Oggi il 97 per cento della produzione nazionale di pannello truciolare è fatta al 100 per cento con pannello di riciclo. Crediamo che sarebbero molto più opportune politiche economiche volte a incentivare ad esempio l’industria delle prime lavorazioni del legno".(com)