Recovery: Buia (Ance), con piano attuale avremo speso solo il 48 per cento delle risorse per i cantieri a fine 2026

- "Quello elaborato finora è un piano che manca di visione strategica: tanti titoli, pochissimi progetti pronti, nessuna vera semplificazione dei percorsi autorizzativi delle opere infrastrutturali". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, in audizione nelle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Con l'attuale impostazione, secondo le nostre stime, a fine 2026 avremo speso solo il 48 per cento delle risorse per i cantieri", ha avvertito.(Rin)