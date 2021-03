Speciale energia: Petronas costituisce joint venture per lubrificanti in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha partecipato all’assemblea istitutiva di una joint venture con la compagnia petrolifera malese statale Petronas. Quest’ultima ha creato, insieme a Egypt for Petroleum, una filiale ministeriale, chiamata “Petronas Egypt for Lubricants”. La nuova impresa produrrà e venderà sostanze lubrificanti. Commentando la nascita della nuova compagnia, il ministro del Cairo ha confermato l’importanza del partenariato con Petronas, che ha una lunga storia nel settore upstream in Egitto. “La presenza di Petronas nel settore downstream in Egitto darà impulso ai piani del settore petrolifero per diversificare e migliorare i servizi offerti al mercato egiziano, tramite la fornitura di carburanti ad alta qualità”, ha detto El Molla. “Petronas ha un interesse crescente nel potenziare la cooperazione con il settore petrolifero dell’Egitto, come pilastro importante per sviluppare lo stato dei suoi investimenti in Medio Oriente e Nord Africa, in particolare alla luce dei successi realizzati di recente dal settore petrolifero”, ha detto Giuseppe D’Arrigo, amministratore delegato di Petronas Lubricants International (Pli). (Cae)