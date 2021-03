Speciale energia: Usa, vasto parco eolico offshore verso autorizzazione governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di un vasto parco eolico al largo delle coste del Massachusetts è prossimo all'approvazione da parte del governo federale degli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden punta a farne un modello per lo sviluppo dell'eolico offshore lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Il progetto, denominato Vineyard Wind, sorgerà al largo di Martha's Vineyard, vicino a Cape Cod, e avrà una capacità di 800 megawatt, abbastanza per alimentare 400mila abitazioni nel New England. Se approvato, il progetto da 2 miliardi di dollari sarà il primo progetto eolico "utility-scale" realizzato nelle acque federali degli Stati Uniti. Un impianto più piccolo è già in funzione a Block Island, nelle acque amministrate dallo Stato di Rhode Island. Vineyard Wind sorgerà significativamente più al largo di Cape Wind, un precedente progetto eolico del Massachusetts noto per essere stato affossato dall'opposizione della famiglia Kennedy e di altri, che contestavano la deturpazione del paesaggio e il rischio per le specie di uccelli selvatici. (Nys)