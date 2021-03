Speciale energia: Germania, i Verdi basano la campagna elettorale sul pragmatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvicinarsi del voto, gli ecologisti sono dunque partiti all'attacco contro i conservatori, a cui non risparmiano critiche severe. Tuttavia, l'approccio pragmatico dei Verdi vede il partito presentarsi allo stesso tempo come forza progressista, di opposizione responsabile, che evita l'attacco frontale contro il blocco conservatore. In tal modo, in Baden-Wuerttemberg, gli ecologisti hanno riscosso il favore anche delle industrie che fanno del Land il terzo più ricco della Germania. A tale risultato ha contribuito il realismo di Kretschmann, che non ha esitato a schierarsi in dialogo strategico con i conglomerati automobilistici del Baden-Wuerttenberg come Daimler e Porsche nella richiesta al governo federale di aiuti per il settore. Allo stesso tempo amministrato da Kretschmann, il Land sta diventando il primo in Germania per lo sviluppo della mobilità elettrica, con una fitta infrastruttura di ricarica, investimenti nella ricerca sulle batterie e sovvenzioni statali per l'acquisto di mezzi elettrici. In una sorta di paradosso, il Baden-Wuerttemberg è invece in ritardo nello sviluppo delle fonti rinnovabili che, nel 2019, componevano soltanto il 31 per cento dell'energia generata nel Land, a fronte di una media nazionale di circa il 50 per cento. (Geb)