Speciale energia: Germania supera Usa per immatricolazioni veicoli elettrici nel 2020

- Nel 2020, la Germania ha superato gli Stati Uniti per il numero di veicoli elettrici e ibridi plug-in di nuova immatricolazione, divenendo dopo la Cina il secondo mercato al mondo per tali mezzi. È quanto reso noto dal Centro di ricerca sull'energia solare e l'idrogeno del Baden-Wuerttemberg (Zsw). Nello scorso anno, in Cina sono state immatricolate 1,37 milioni di auto elettriche e ibride plug-in, in aumento del 137 per ceto su base annua. La Germania, anche grazie a incentivi statali fino a novemila euro per l'acquisto di tali veicoli, ha sperimentato in Germania un boom del 264 per cento rispetto al 2019, con poco meno di 395 mila immatricolazioni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta della crescita più forte a livello mondiale. Negli Stati Uniti, il dato è di 322 mila auto elettriche e ibride plug-in immatricolate nel 2020. Seguono Francia (195 mila), Regno Unito (175 mila) Norvegia (108 mila), Svezia (94 mila), Paesi Bassi (88 mila), Italia (60 mila) e Canada (53 mila). (Geb)