Speciale energia: Eni annuncia la cessione delle sue attività in Pakistan a Prime International Oil & Gas Company

- Eni oggi ha raggiunto un accordo per la cessione delle proprie quote nelle attività in Pakistan a Prime International Oil & Gas Company, una società di nuova costituzione formata da un team di ex dipendenti locali di Eni e da Hub Power Company Ltd, il principale produttore di energia elettrica del Pakistan. Le attività oggetto dell'accordo - comunica Eni - consistono in partecipazioni in otto licenze di sviluppo e produzione nei bacini Kithar Fold Belt e Middle Indus e quattro licenze di esplorazione nei bacini Middle Indus e Indus Offshore. Le principali attività di Eni nel Paese consistevano in partecipazioni nei giacimenti di Bhit/Badhra (con una quota del 40 per cento) e Kadanwari (18,42 per cento). Altre partecipazioni erano nei permessi Latif (con una quota del 33,3 per cento), Zamzama (17,75 per cento) e Sawan (23,7 per cento). L’accordo di oggi si inserisce nella strategia Eni di ridefinire e semplificare il portafoglio upstream dell’azienda, estraendo ulteriore valore dagli asset strategici e dismettendo le attività non core, come stabilito dal Piano Strategico quadriennale 2021-2024, conclude la nota. (Com)