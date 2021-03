Russia: social network VKontakte multato per rimozione non tempestiva di informazioni proibite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di San Pietroburgo ha multato la società di gestione del social VKontakte di 1,5 milioni di rubli (17 mila euro) per informazioni cancellate non tempestivamente su richiesta del Garante delle comunicazioni, Roskomnadzor, contenenti l'invito a prendere parte ad azioni di protesta non autorizzate. Lo ha dichiarato l'ufficio stampa unificato dei tribunali della città di San Pietroburgo. "Il Tribunale del distretto giudiziario n. 7 del distretto centrale di San Pietroburgo ha sottoposto VKontakte a responsabilità amministrativa per 'Violazione della procedura per limitare l'accesso alle informazioni'", si legge nel comunicato. (Rum)