Energia: Bulgaria, Balkan gas hub chiede licenza commerciale per 35 anni

- La società bulgara Balkan gas hub ha chiesto il rilascio di una licenza della durata di 35 anni per svolgere l'attività di organizzazione di un mercato di scambio del gas naturale. Secondo l'emittente "Radio Bulgaria" la richiesta viene esaminata oggi dalla Commissione bulgara per la regolamentazione dell'energia e delle forniture idriche. Secondo il piano industriale presentato per il periodo 2020-2024, Balkan Gas Hub prevede di fornire una piattaforma di scambio regionale per il commercio di gas naturale in condizioni di concorrenza, trasparenza e non discriminazione e di fornire un ambiente favorevole al raggiungimento di prezzi delle azioni competitivi per consumatori e commercianti, con rischi minimi per i partecipanti allo scambio. Balkan Gas Hub è stato istituita dalla compagnia statale Bulgartransgaz nel gennaio 2019 con l'obiettivo di istituire un hub di distribuzione del gas sul territorio della Bulgaria.(Seb)