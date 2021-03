Energia: Cipro-Israele, accordo su linee guida per sfruttamento giacimenti Aphrodite e Yishai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e Cipro hanno trovato un accordo sulle linee guida in base alle quali le società che operano nei giacimenti Aphrodite e Yishai possono avviare i negoziati per il loro sfruttamento commerciale. E' quanto emerso dalla conferenza stampa congiunta di oggi a Nicosia tra i ministri dell'Energia di Israele e Cipro, Yuval Steinitz e Natasa Pilides. La ministra dell'Energia cipriota ha ringraziato l'omologo israeliano per i progressi significativi raggiunti nelle ultime 24 ore, in particolare riguardo allo sfruttamento dei giacimenti Yishai e Aphrodite così come per quanto riguarda le Zone economiche esclusive dei due Paesi. Israele, Grecia e Cipro hanno firmato ieri un memorandum d'intesa per la costruzione dell'interconnettore EuroAsia, compiendo in questo modo un nuovo passo verso la realizzazione di questo ambizioso progetto per connettere le reti elettriche dei tre Paesi. (Res)