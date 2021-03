Roma: Rossi (Ugl), città in tilt a ogni temporale e giunta impreparata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina Roma si è svegliata sommersa dall'acqua e dai disagi, è bastata una notte di pioggia per mandare in tilt la città". Così Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e Provincia, che spiega: "Sono stati infatti oltre 50 gli interventi della polizia locale per allagamenti che hanno interessato anche le arterie principali come Laurentina, Colombo e Aurelia, chiuse in alcuni tratti o deviate al traffico, problemi che riguardano spesso anche strade che da poco hanno subito lavori di manutenzione del manto. Per non parlare dei sottopassi allagati: come quello della Stazione Tiburtina, un copione che si ripete ad ogni temporale e che trova la Giunta Raggi completamente impreparata nonostante l'allerta meteo. Una situazione che crea innumerevoli disagi ai cittadini romani che, se non trovano le strade chiuse, rischiano di bucare gli pneumatici in una voragine". (segue) (Com)