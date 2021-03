Vaccini: Bussolati (Pd), sistema di prenotazione di Regione Lombardia è una vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di prenotazione della Regione Lombardia è una vergogna, ogni giorno si aggiunge un caso di malfunzionamento". Lo dichiara in una nota il capo delegazione del Pd in commissione bilancio del Consiglio regionale Pietro Bussolati. "L'ultimo - spiega è quello scoperto e denunciato da Radio Popolare, che ha raccontato come per giorni la piattaforma di prenotazione avesse un link aperto a cui chiunque poteva registrarsi per essere vaccinato, anche se non incluso in alcuna categoria prioritaria. Insieme alle fasi uno, uno bis e uno ter c'era anche la fase uno a caso. Così, mentre non si vaccinano gli anziani e i cronici, diverse dosi sono andate a persone giovani, sane e senza particolari esposizioni al rischio". "Qui, però - sottolinea Bussolati - non è un problema di tecnici, ma di politici, perché Aia Spa è un carrozzone voluto da Fontana e dall'assessore Caparini, una società in cui Lega e alleati si spartiscono le poltrone apicali e danno le direttive da seguire. In questo anno di pandemia pensavamo di averle viste tutte, ma la Lega, in quanto a incapacità di governo, non smette mai di stupire".(Com)