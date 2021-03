Vaccino: Abi e sindacati scrivono a Draghi, tenere in considerazione personale bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione bancaria italiana (Abi) e le organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno inviato oggi una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, al governatore della Banca d’Italia, al commissario straordinario per l’emergenza sanitaria e ai ministri dell’Economia, della Salute e del Lavoro, chiedendo che nella realizzazione del piano per la somministrazione dei vaccini sia tenuto in particolare considerazione il personale impegnato nell’erogazione dei servizi bancari, inclusi tra quelli pubblici essenziali. Questo ferma restando, si legge nel relativo comunicato stampa, la priorità per le persone più fragili o impegnate in prima linea nella lotta contro la pandemia. I Dpcm che si sono succeduti fin dall’inizio dell’emergenza pandemica, prosegue la nota, hanno sempre previsto (anche nelle fasi più acute) che fossero garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi, in considerazione del loro ruolo di sostegno all'economia, alle famiglie e alle imprese. La garanzia di tali servizi, scrivono i firmatari della lettera, è stata possibile anche grazie al forte e costante impegno di Abi e delle organizzazioni sindacali di settore che hanno condiviso, in specifici protocolli di settore, misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus, e allo straordinario impegno e senso di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano in banca. (Com)