Slovacchia: Covid, premier vorrebbe che l'Ema approvasse nuovi vaccini più in fretta

- Il premier slovacco vuole che l'Ema approvi nuovi vaccini anti Covid più in fretta. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Il capo del governo della Slovacchia, Igor Matovic, ha fatto questo commento dopo le parole pronunciate da Christa Wirthumer-Hoche, a capo del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Wirthumer-Hoche ha detto di sconsigliare ai Paesi Ue di autorizzare in via emergenziale l'uso del vaccino russo Sputnik V perché mancano ancora dati sufficienti sulla sicurezza per le persone vaccinate, ragione per la quale il vaccino russo è al momento paragonabile alla "roulette russa". "Saremmo tutti contenti se l'Ema modificasse il suo orario di lavoro a 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana per i prossimi mesi e approvasse i nuovi vaccini in tre settimane e non in tre mesi. Ne va della vita delle persone", ha scritto Matovic sui social. (Vap)