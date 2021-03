Covid: indicazioni Cts, rafforzare misure in zona gialla e chiusure nei weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si va verso una riorganizzazione delle misure di contenimento della diffusione del virus. Nel corso della riunione fra governo e Comitato tecnico scientifico (Cts), iniziata questa mattina, sarebbero infatti emerse alcune indicazioni per far fronte alla ripresa dei contagi. Fra queste il rafforzamento delle misure nelle regioni “gialle”; chiusure nei fine settimana di alcune attività come avvenuto nel periodo natalizio per evitare l’interazione fra persone; e zone rosse locali con misure più stringenti, sull’esempio di quanto avvenuto a Codogno durante la prima fase dell’emergenza. (Rin)