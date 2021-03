Sanità: Pd Campidoglio, bugie mozione Fd'I su denatalità a Roma causa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già si parla di generazione lockdown, ma il gruppo Fd'I del Campidoglio non se n'è accorto. Sulla denatalità a Roma i consiglieri Fd'I e della Lega hanno presentato una mozione preoccupante che prende spunto dall'emergenza sanitaria per costruire l'ennesimo attacco alle donne, alla loro sensibilità e autodeterminazione". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "È infatti di oggi - aggiunge - la notizia del boom di nascite a Roma che nel 2020 ha invertito positivamente il trend delle nascite con oltre 2mila bambini in più rispetto all'anno precedente. Un dato che rende ancora più inverosimile la mozione presentata in Assemblea capitolina dal gruppo Fd'I che provocatoriamente tende a ridimensionare la legge 194/1978 sull'interruzione di gravidanza con iniziative e norme da inserire nello statuto di Roma Capitale. L'iniziativa prende le mosse, come si legge nella mozione, proprio dall'emergenza Covid -19 che graverebbe ancor più pesantemente sulle nascite. Un falso. I dati della capitale lo dimostrano. La mozione che dovrebbe andare in discussione la prossima settimana è pretestuosa, provocatoria e ha l'intento unico di colpevolizzare e condizionare pesantemente le scelte delle donne con anacronistici impegni di Roma Capitale su stravaganti feste della vita e della famiglia, come se esistesse solo e soltanto un unico modello di famiglia. Ancor peggio l'inserimento di figure nelle strutture sanitarie dei consultori con non meglio identificati operatori a sostegno della vita. Cari consiglieri di Fd'I, anche in Polonia le donne si stanno ribellando alle scelte anacronistiche che voi vorreste imporre alle donne di Roma. Fatevene una ragione: le donne non vogliono tornare indietro". (Com)