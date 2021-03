Covid: Lollobrigida (Fd'I), mondo sport manifesta, raccogliere grido allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "è al fianco del mondo dello sport che, oggi a Roma, manifesterà per chiedere di riaprire in sicurezza. Sostenere le associazioni sportive, i gestori di palestre e piscine deve essere una priorità del governo: chiediamo alle forze politiche di raccogliere il grido di allarme di un comparto fermo da troppo tempo e che aspetta risposte concrete". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)