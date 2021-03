Covid: Mattarella vaccinato allo Spallanzani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica ha 79 anni e la sua vaccinazione rientra nelle tempistiche previste dalla Regione Lazio. Lo scorso 31 gennaio, in occasione del discorso di fine anno al Quirinale, aveva annunciato che avrebbe fatto il vaccino quando sarebbe arrivato il suo turno. ''Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere – aveva spiegato -. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza''. Prima di lasciare lo Spallanzani, il capo dello Stato è rimasto seduto per 15 minuti, come previsto, in una stanza insieme ad altre persone appena vaccinate.(Rin)