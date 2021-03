Covid: a Roma "Ti accompagno io", taxi gratis per over 80 che devono fare il vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "Ti accompagno io" è stato fortemente voluto dal settore assicurativo italiano che, attraverso l'attività della Fondazione Ania, promuove da oltre 17 anni iniziative di protezione e assistenza alla popolazione. In tal senso la proposta di offrire un servizio di accompagnamento gratuito per le persone sole che avrebbero difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie preposte alla vaccinazione, è perfettamente in linea con tutte quelle azioni che sono nel Dna del settore assicurativo. La Cooperativa Radiotaxi 3570, da sempre attenta alle tematiche di carattere sociale ed ambientale, ha subito sposato l'iniziativa di Fondazione Ania mettendo a disposizione i suoi 3.700 taxi nella Capitale, perché il progetto ha una duplice valenza e affianca, al risvolto sociale, un importante supporto economico ad una categoria, quella dei tassisti, che ha subito pesanti perdite a causa delle limitazioni alla mobilità e alla circolazione. Grazie al supporto del Comune di Roma e dei partners Fondazione UniVerde e Indagini3, da sempre impegnati nella difesa dell'ambiente e nel sociale, Fondazione Ania intende coinvolgere il più ampio numero di cittadini romani over 80. (Com)