Russia: Putin, la decarbonizzazione non deve danneggiare l'economia

- Il processo di decarbonizzazione non dovrebbe essere eseguita per scopi egoistici a danno della Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con il ministro della Scienza e dell'Istruzione superiore Valerij Falkov. "Ovviamente, la decarbonizzazione è l'area di attività più importante non solo nel mondo, ma anche per noi", ha sottolineato il capo dello Stato. "E' certamente necessario coinvolgere non solo quelli che vengono definiti scienziati puri, ma anche professionisti che comprendono cosa sta accadendo nella vita reale", ha aggiunto Putin. Il presidente russo ha evidenziato le sfide affrontate recentemente dai Paesi europei e dagli Stati Uniti quando per assicurare il funzionamento dell'economia di fronte a fenomeni atmosferici avversi è stato necessario ricorrere all'uso di tali fonti energetiche che, in linea di principio, "in alcuni luoghi sono vietate per la produzione di energia elettrica". "Pertanto, è molto importante qui unire la conoscenza scientifica, le esigenze dell'economia di oggi, guardare al futuro e cooperare", ha concluso Putin.(Rum)