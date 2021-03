Difesa: truppe Romania potrebbero sostituire militari britannici in missione Ue in Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania vuole inviare una compagnia di fanteria come parte della missione europea di mantenimento della pace in Bosnia ed Erzegovina al posto dell'esercito britannico. Secondo una risposta ufficiale del ministero della Difesa nazionale di Bucarest per l'agenzia romena d'informazione "G4Media.ro", la missione Eufor Althea in Bosnia subisce gli effetti della Brexit. La Romania avrebbe dunque risposto a una richiesta di Bruxelles e potrebbe inviare 135 militari come parte della missione dell'Ue in Bosnia. "La Romania ha espresso l'intenzione di integrare il contributo nazionale con una compagnia di fanteria all'interno della riserva di forze a disposizione del comandante dell'operazione, per coprire alcuni di questi deficit", si legge nella risposta ufficiale del ministero. (segue) (Rob)