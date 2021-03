Difesa: truppe Romania potrebbero sostituire militari britannici in missione Ue in Bosnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime informazioni sull'offerta della Romania sono state pubblicate dal portale "Politico.eu", che ha citato fonti ufficiali. "Dal punto di vista del ministero della Difesa nazionale, la partecipazione della Romania all'operazione Eufor Althea riflette sia il consolidamento dell'impegno assunto all'interno dell'Unione Europea sia il partenariato Nato-Ue, rappresentando al contempo un elemento di mantenimento della sicurezza e della stabilità nel regione", ha detto il ministero della Difesa. La decisione della Romania di proporre lo spiegamento di un contingente aggiuntivo di soldati fa parte della strategia del Paese per essere percepito come un fornitore di sicurezza a livello di Ue e Nato. Inoltre, secondo il ministero della Difesa, "uno degli obiettivi di sicurezza nazionale della Romania è rafforzare la sicurezza nella regione del Mar Nero e nella regione dei Balcani, così come la sicurezza e la stabilità delle altre regioni limitrofe". (Rob)