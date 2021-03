Regno Unito: consigliere scientifico Vallance, accelerare riaperture comporta rischio altra ondata di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo consigliere scientifico del governo britannico, Patrick Vallance, ha messo in guardia il comitato parlamentare competente sul tema delle restrizioni dovute alla pandemia sul fatto che un'accelerazione dell'allentamento delle restrizioni rischia di tradursi in un'altra ondata di casi di Covid-19. Vallance ha sottolineato come le cinque settimane attualmente previste tra un allentamento e l'altro sono studiate per permettere agli esperti di valutare l'impatto delle restrizioni su infezioni e decessi, e considerare la possibilità di allentarle ulteriormente. Vallance ha comunicato al comitato che il Gruppo di consiglieri scientifici per le emergenze (Sage) del governo che, anche considerando le più rosee delle previsioni, oltre 30 mila persone perderanno la vita nei prossimi mesi a causa della pandemia. (Rel)