India: Uttarakhand, si dimette il capo del governo

- Trivendra Singh Rawat si è dimesso oggi da capo del governo dello Stato indiano dell’Uttarakhand, un anno prima della fine della legislatura. Rawat, dirigente del Partito del popolo indiano (Bjp) in carica dal 2017, ha rassegnato le dimissioni in seguito alle critiche di una componente interna sul suo “stile di governo”. Ieri si era recato a Nuova Delhi per parlare col presidente del partito, Jagat Prakash Nadda, e altri leader nazionali. Oggi è tornato a Dehradun e ha avuto un incontro col governatore, Baby Rani Maurya. La successione alla guida dell’esecutivo è una questione interna al Bjp, che nell’assemblea legislativa statale ha una maggioranza di 56 seggi su 70. Tra i possibili successori si fanno i nomi di alcuni ministri uscenti, come Satpal Maharaj (Turismo) e Dhan Singh Rawat (Istruzione), dei parlamentari federali Ajay Bhatt (Camera del popolo) e Anil Baluni (Consiglio degli Stati) e anche del sottosegretario all’Istruzione nel governo centrale Ramesh Pokhriyal Nishank. (segue) (Inn)