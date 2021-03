India: Uttarakhand, si dimette il capo del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato dell’Uttarakhand, nell’India settentrionale, è stato istituito nel 2000 con capitale Dehradun, per distacco di alcuni distretti dall’Uttar Pradesh. Ha una popolazione di circa dieci milioni di abitanti, per quasi l’83 per cento induisti; la minoranza più consistente è quella islamica, con una percentuale vicina al 14 per cento, seguita da quella sikh (2,3 per cento circa). L’hindi è la lingua ufficiale, parlata da quasi il 90 per cento della popolazione. L’agricoltura produce soprattutto riso e cereali, soia e legumi, semi oleosi e frutta, importante per l’industria della trasformazione alimentare. Benché l’agricoltura sia uno dei fattori principali dell’economia, la resa per ettaro non è molto elevata, perché l’86 per cento del territorio statale è costituito da colline. Tra i settori in espansione c’è quello dell’energia idroelettrica. L’Uttarakhand attrae turisti soprattutto perché è attraversato, a nord, dalla catena dell’Himalaya e per i suoi antichi templi (è noto come la Terra degli Dei); è ricco di parchi e riserve naturali. Il Parco nazionale della Valle dei Fiori e il Parco nazionale di Nanda Devi, nel distretto di Chamoli, sono inseriti nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)