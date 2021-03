Vaccini: Cecchetti (Lega), Pd e M5s smettano di attaccare Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia ha vaccinato 400mila operatori sanitari, ha vaccinato complessivamente oltre 850mila cittadini, sta vaccinando gli insegnanti e gli operatori scolastici, inoltre viaggia a 60mila tamponi eseguiti quotidianamente per tracciare contagi ed eventuali varianti. Lo ricorda in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, osservando che "davvero non si capisce perché ogni giorno alcuni esponenti lombardi del Pd e dei Cinque Stelle, sempre i soliti noti, debbano sparare critiche a pallettoni contro la Regione Lombardia e il suo sistema sanitario, il tutto nel silenzio dei loro vertici nazionali". "Ancora una volta rivolgo un appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche, che stanno peraltro collaborando tutte insieme al governo nazionale per velocizzare la vaccinazione di massa: rivolgo questo appello ai vertici nazionali di Pd e Cinque Stelle, basta con questo stillicidio di polemiche quotidiane da parte di loro esponenti regionali in cerca solo di visibilità", conclude Cecchetti. (Com)