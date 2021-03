Torino: Lamorgese, soddisfazione per individuazione responsabili atti guerriglia urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso soddisfazione per l’operazione della questura di Torino di questa mattina, coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale e da quella minorile di Torino, nei confronti degli autori delle devastazioni e saccheggi commessi nel centro cittadino la sera dello scorso 26 ottobre. "Ringrazio la magistratura e la Polizia di Stato per la complessa indagine che ha consentito di individuare i responsabili degli atti di guerriglia urbana che hanno portato al danneggiamento di numerosi negozi e di auto in sosta, provocando una profonda ferita alla comunità torinese", ha dichiarato la titolare del Viminale. "Si tratta di una operazione che, a soli quattro mesi di distanza, dà una risposta concreta all’intera città di Torino e ai suoi commercianti duramente colpiti da comportamenti criminali, in una situazione di emergenza sanitaria in cui le categorie economiche sono già sottoposte a notevoli sacrifici. La tutela della legalità e della sicurezza rappresentano una priorità per garantire la convivenza civile ancor più in una situazione tanto delicata per il nostro Paese", ha concluso Lamorgese.(Com)