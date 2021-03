Arabia Saudita: Grecia, attacchi missilistici Houthi minano sforzi per soluzione politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli Stati Uniti hanno espresso la loro preoccupazione per i continui attacchi con droni e missili lanciati ieri dai ribelli sciiti yemeniti Houthi contro l’Arabia Saudita. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Secondo la portavoce della Casa Bianca, l'amministrazione Biden è “allarmata” per l'escalation di attacchi contro il territorio saudita, ricordando come l'Arabia Saudita debba affrontare "autentiche minacce alla sicurezza". "Ovviamente continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con i sauditi alla luce di queste minacce”, ha dichiarato la Psaki in un briefing con i giornalisti. La comunità internazionale ha condannato gli attacchi con droni esplosivi e missili che ieri hanno colpito, pur senza causare danni rilevanti, le infrastrutture della compagnia petrolifera saudita Aramco nel porto di Ras Tanura, nell’est dell’Arabia Saudita. (segue) (Gra)