Ambiente: Roma presenta tre progetti per boschi urbani al bando di gara del ministero (2)

- Al fine di conseguire il miglioramento della qualità dell'aria, la tutela della biodiversità, l'incremento del benessere dei cittadini e della vivibilità dei luoghi, sono state scelte specie botaniche tra le più efficienti in termini di assorbimento e stoccaggio dell'anidride carbonica, rimozione degli inquinanti e adattamento al cambiamento climatico tra cui aceri, carpini, frassini, lauri, ligustri, pini, olmi e querce. "Grazie alle alte professionalità coinvolte partecipiamo al bando con tre progetti di elevato spessore - commenta la sindaca Virginia Raggi -. Un'operazione con cui intendiamo restituire a Roma aria più pulita grazie alla creazione di tre boschi urbani, polmoni verdi che costituiranno un filtro naturale per abbattere l'inquinamento atmosferico e contrastare i cambiamenti climatici. Un contributo fondamentale per migliorare la salute e il benessere dei cittadini". L'assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini aggiunge: "Abbiamo lavorato per offrire una importante opportunità di rinnovamento green alla nostra città. Con i progetti in campo vogliamo creare delle foreste urbane dall'andamento quanto più simile ai boschi naturali. Per farlo sono state scelte delle varietà di piante che sviluppano dimensioni diverse, selezionate in base alla maggiore capacità di catturare anidride carbonica e purificare l'aria che respiriamo. Un'operazione di rigenerazione per tutelare la biodiversità e la vivibilità dei luoghi". (segue) (Com)