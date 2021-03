Ambiente: Roma presenta tre progetti per boschi urbani al bando di gara del ministero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un bando - conclude l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori - molto importante per la città di Roma perché oggi più che mai è nelle città che devono cambiare gli atteggiamenti su temi fondamentali a partire dalla riforestazione urbana e la rinaturalizzazione del suolo. Un approccio culturale nella direzione degli indirizzi indicati dal green deal e dal next generation Eu che vede le città in prima linea sulla lotta ai cambiamenti climatici e a cui Roma sta già lavorando anche attraverso il Programma Anello verde che punta a riconnettere aree verdi attraverso l'ascolto della cittadinanza e una riprogettazione degli spazi con l'obiettivo di disegnare una nuova mappa della città attraverso il suo uso pubblico". Nel dettaglio: per il progetto Serpentara (Municipio III) l'investimento richiesto è di 438.501 euro, prevede un bosco urbano di 1310 alberi su 6,8 ettari di verde, la stima di anidride carbonica assorbita è di 151 tonnellate in 10 anni, 453 tonnellate in 30 anni; per il progetto Pietralata (Municipio IV) l'investimento richiesto è di 451.938 euro, prevede un bosco urbano di 1369 alberi su 5,2 ettari di verde, la stima di anidride carbonica assorbita è di 141 tonnellate in 10 anni, 424 tonnellate in 30 anni; per il progetto Torre Spaccata (Municipio VI) l'investimento richiesto è di 499.774 euro, prevede un bosco urbano di 2700 alberi su 10,7 ettari di verde, la stima di anidride carbonica assorbita è di 283 tonnellate circa in 10 anni, 848 tonnellate in 30 anni. (Com)