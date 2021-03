Russia-Africa: Mosca punta a rafforzare la cooperazione con il continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti del ministero degli Affari esteri russo, della Fondazione Roscongress, del Fondo Rc-Investments e della Banca tecnologica delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati hanno tenuto una serie di incontri a Mosca alla presenza di membri dell'Agenzia russa per gli investimenti, che ha contribuito all'organizzazione dell'incontro. Tra le altre questioni discusse nell’incontro, riferisce Roscongress in un comunicato, ci sono state le opportunità di cooperazione congiunta durante congressi internazionali ed eventi fieristici sia in Russia che all'estero. In particolare, le parti hanno discusso dell'organizzazione di eventi congiunti con il Segretariato del Forum di partenariato Russia-Africa, nonché di sessioni congiunte orientate alla tecnologia a margine del secondo vertice Russia-Africa. “Siamo pronti a sostenere la Banca tecnologica delle Nazioni Unite e aiutare a raggiungere le pertinenti organizzazioni scientifiche e tecnologiche russe. Le questioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'assistenza sanitaria e della sicurezza alimentare, che sono priorità per la Banca, sono altrettanto importanti per noi. Queste domande vengono regolarmente sollevate durante le riunioni dei Consigli sotto il Segretariato del Forum di partenariato Russia-Africa”, ha affermato Oleg Ozerov, ambasciatore e capo del Segretariato del Forum di partenariato Russia-Africa. “Sono convinto che la nostra cooperazione consentirà al Segretariato di lavorare in modo ancora più efficiente su questi temi e contribuirà a mettere in atto i risultati della tecnologia delle Nazioni Unite”, ha aggiunto. (segue) (Com)