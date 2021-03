Russia-Africa: Mosca punta a rafforzare la cooperazione con il continente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’occasione la Fondazione Roscongress e la Banca tecnologica delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati hanno deciso di firmare un accordo di cooperazione nel prossimo futuro e di istituire un gruppo di lavoro per elaborare ulteriormente le attività. Inoltre, la Banca tecnologica delle Nazioni Unite è interessata a una partnership strategica con la Federazione Russa, che potrebbe includere programmi di scambio per innovazione e ricerca, tecnologia all'avanguardia, nonché competenze in una serie di aree scientifiche di reciproco interesse. “La Banca tecnologica delle Nazioni Unite presta grande attenzione allo sviluppo della scienza e della tecnologia in Africa. Siamo fiduciosi che, come parte del nostro lavoro completo sulla preparazione del secondo vertice Russia-Africa nel 2022, la Banca diventerà un affidabile partner nell'organizzazione di eventi dedicati alla cooperazione scientifica e tecnologica russo-africana”, ha affermato Alexandra Ogneva, vicedirettrice della Fondazione Roscongress e capo della direzione per la cooperazione internazionale e regionale. “Per noi è importante sviluppare continuamente la nostra rete di partenariati. Stabiliamo una cooperazione con organizzazioni che possono aiutare e supportare i paesi meno sviluppati con il loro potenziale tecnologico e innovativo. Sono certo che lavorare in Russia e, in particolare, agli eventi della Fondazione Roscongress ci aiuterà a sfruttare le opportunità del Paese a beneficio degli altri”, ha affermato Joshua Setipa, direttore generale della Un Technology Bank. Il partenariato strategico della Banca con la Russia dovrebbe rafforzare la cooperazione russo-africana, che il presidente Vladimir Putin ha indicato come la prima delle massime priorità di politica estera della Russia durante il vertice Russia-Africa dell'ottobre 2019. (Com)