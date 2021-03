Roma: si finge esponente di un clan per estorcere denaro a negozianti, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci aveva già provato venerdì scorso, quando, presentatosi in quattro negozi diversi e spacciandosi quale appartenente ad un noto clan, aveva cercato, non riuscendoci, di estorcere somme di denaro ai titolari. Arrestato dagli agenti della sezione Volanti, nei suoi confronti l'Autorità giudiziaria, convalidato l'arresto, aveva emesso il divieto di dimora nella capitale. Questa volta, l'uomo K.Z., serbo di 51 anni, ci ha riprovato con un complice. Ieri in tarda mattinata, si è presentato in un bar di via Collatina e, millantando nuovamente di essere un capo mafia appartenente ad un noto clan, prima ha chiesto alla titolare di mangiare e poi, minacciandola, ha cercato di estorcerle denaro. Al rifiuto di questa, che nel frattempo aveva chiesto al marito, di contattare le forze dell'ordine, il malvivente si è allontanato velocemente insieme al complice che lo stava attendendo fuori. (segue) (Com)