Roma: si finge esponente di un clan per estorcere denaro a negozianti, arrestato (2)

- Ricevuta la segnalazione, alcuni equipaggi della sezione Volanti e del commissariato Porta Maggiore, si sono diretti verso l'esercizio e, via radio, hanno appreso di altri due tentativi di estorsione da parte della coppia di malviventi avvenuti in via Prenestina. In uno di questi, un negozio di telefonia, il 51enne aveva tentato di farsi consegnare un telefono cellulare. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato due persone allontanarsi in tutta fretta come per voler eludere l'eventuale controllo. Bloccati entrambi, il K.Z. ha iniziato a minacciare gli agenti aggredendoli con calci e pugni e, una volta nell'auto di servizio ha continuato nell'atteggiamento aggressivo, dando calci verso il vetro posteriore del veicolo, danneggiando il montante dello sportello. L'altro uomo invece è stato identificato per V.P., romeno di 44 anni, con precedenti di polizia, tra cui una rapina commessa il 4 gennaio scorso all'interno di un supermercato. Arrestati entrambi, dovranno rispondere di tentata estorsione in concorso; il K.Z. anche di minacce e resistenza a Pubblico ufficiale nonché di danneggiamento ai beni dello Stato. (Com)