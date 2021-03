Covid: Fico, crisi ha inciso su capitale economico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dovuta alla pandemia “ha inciso negativamente sul capitale economico, umano e sociale. Ha infatti ridotto la capacità produttiva, gli investimenti, i redditi. Ha inciso su disoccupazione e sottoccupazione, nonché su scuola, università ed attività formative. E ha ridotto tutte le forme di interazione e relazione”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso dell’evento “Pnrr, Legge di Bilancio 2021 e sviluppo sostenibile” organizzato oggi da Asvis. Per il presidente, ancor di più davanti a questa situazione, “l’attuazione della Agenda 2030 è un’occasione irripetibile per rilanciare in modo stabile e su nuove basi il nostro modello di sviluppo, prendendo atto dell’insostenibilità e della iniquità di quello attuale sul piano ambientale, economico e sociale”. (Rin)